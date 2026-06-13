女優の山口智子（61）が13日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。山口は「『GIFT』ついに最終回です」と書き出し、14日に最終回が放送予定のTBS日曜劇場を告知。花束を持ったクランクアップのオフショットを披露した。中には息子役として共演した「Kis-My-Ft2」玉森裕太（36）との2ショットも。山口は以前出演した番組で玉森について「ほんとに素晴らしい息子。もう持って帰りたい」「カ