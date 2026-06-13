俳優の草川拓弥（超特急）が13日、都内で行われた映画『祝山』の公開記念舞台あいさつに参加した。【写真】女子たちの“山ポーズブーム”に乗り切れず、ちょっと遅れてポージングする草川拓弥橋本愛が主演し、自身にとって10年ぶりのホラー映画主演となる。本作のポイントを伝えることになると橋本は友人の、この映画にまつわる恐怖エピソードを披露した。草川は「最近、家で暑いなと思うと扇風機をつけるんですけど、勝手に