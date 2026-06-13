歌手の和田アキ子（76）が13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。スーパーが横にあるのに、あえて寄ってまで買いたくなるコンビニグルメを明かした。番組スポンサーでもあるセブン−イレブンについて「この間、久しぶりに行ったらアジフライとか始めましたね」とレジ横のホットスナックにアジフライが加わったことに触れ、「1個しか残ってな