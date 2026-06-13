日本の伝統文化交流イベントに参加した（左から）玉鷲、高安、琴桜＝12日、パリ（共同）【パリ共同】大相撲の大関琴桜と小結高安、幕内玉鷲が12日、パリ公演（13日開幕）の会場近くで日本の伝統文化交流イベントに参加し、現地のファンから熱烈な歓迎を受けた。5月の夏場所を腰痛で途中休場した琴桜は「たくさんの方に来ていただいてうれしい。横綱を目指して頑張るので、応援してください」と呼びかけた。来場者からの質疑応