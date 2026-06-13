俳優の橋本愛が13日、都内で行われた映画『祝山』の公開記念舞台あいさつに参加した。【写真】女子たちの“山ポーズブーム”に乗り切れず、ちょっと遅れてポージングする草川拓弥橋本は主演し、10年ぶりのホラー映画主演となる。本作のポイントを伝えることに。橋本は「劇中の話ではないんですけど、『祝山』の情報が出た時にホラー映画大好きな友人が『絶対に見るね！』と言ってくれた。で、ポスターの画像を自分の（スマホの