サッカーW杯北中米3カ国大会1次リーグのカナダ―ボスニア・ヘルツェゴビナ戦を前に開かれた開幕セレモニー＝12日、トロント（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス、ニューヨーク共同】サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会を共催する米国とカナダで12日、それぞれ第1戦に先立って開幕セレモニーが行われた。米西部ロサンゼルスの競技場では、人気俳優のジェイソン・サダイキスさんが、メキシコを含む共催3カ国の名前を挙