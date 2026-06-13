高市首相は１３日午後、英国・イタリア・フランス３か国歴訪に向け、チャーター機で羽田空港を出発した。フランスでは、就任後初となる先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）に臨む。出発に先立ち、首相は首相公邸で記者団の取材に応じ、レアアース（希土類）など重要鉱物の「共同備蓄連携構想」をＧ７サミットで提案すると表明した。レアアースの輸出規制で経済的威圧を強める中国への対抗が念頭にある。首相は、「アジアの代表