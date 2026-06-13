企業の経営状況やビジネスモデルの「真の実力」を見極める際、単に売上高や利益の数字を確認するだけでは不十分。重要なのは、複数の数字を組み合わせた「財務比率」を読み解くことにあって--。本記事では、西山茂氏の著書『会計クイズで学ぶ財務分析＆ファイナンス決算書の読み方を「資本コスト時代」にアップデートする』（日経BP）より、大手通信三社の財務データを例に、ROEやROAといった重要指標の本質的な意味と使い分けを