夫は「あと数年で引退し、妻とのんびり老後を過ごす」と信じていました。しかし、妻が胸に抱えていたのはまったく別の思い。きっかけは、30年以上前の出産直後。長年積み重なった失望の先に待っていた、熟年離婚の現実とは？63歳会社員「老後は妻と一緒に」のはずが…「あと2年頑張れば、本当の引退だ」63歳の高橋芳夫さん（仮名）は、そう自分に言い聞かせながら働いていました。60歳で定年を迎えた後も再雇用制度を利用し、同じ