6月12日に発表された「中国再生可能エネルギー発展報告」によると、2025年には中国の再生可能エネルギーの新規発電量が社会全体の電力需要の増加分を完全にカバーし、経済成長に伴って新たに発生したエネルギー消費が初めて、すべてグリーン電力で賄われました。報告はまた、「十五五（第15次五カ年計画、2026〜2030年）」期間中、中国は新たにおよそ1億キロワットの揚水発電プロジェクトを稼働させるとしています。中国の揚水発電