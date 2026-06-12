7月4日よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日ほかにて放送開始されるTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』に、片男波部屋所属の現役関取・玉鷲と玉正鳳が出演することが決定。声優初挑戦となる2人のコメント動画も公開された。 参考：『天幕のジャードゥーガル』OP曲はSEKAI NO OWARI新曲第2弾PV＆メインビジュアルも 本作は、Souffle（スーフル）にて連載中のトマトス&#