TOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』より、“恋人の日”を記念した描き下ろしイラストが公開された。 参考：『愛してるゲームを終わらせたい』ノンクレジットOP＆ED公開Blu-ray BOXは9月発売 本作は、堂本裕貴による同名漫画（小学館「サンデーうぇぶり」連載中）をTVアニメ化したもの。同じ高校に進学した“両片想い”の幼なじみ・浅葱優希也と桜みくが、