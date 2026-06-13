名将マウリシオ・ポチェティーノが率いるアメリカ代表が現地６月12日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、パラグアイ代表とロサンゼルス・スタジアムで対戦。地元サポーターの後押しを受け、４−１で快勝した。ゴールラッシュとともに注目を集めたのが、あまりに豪華な来場者たちだ。元イングランド代表のデイビッド・ベッカムと並んで観戦したトム・クルーズをはじめ、ブラッド・ピット、ジョージ・ルーカス、ビ