高市早苗総理は13日、イギリス・イタリア、その後フランスで開かれるG7エビアン・サミットに出席するために日本を出発した。【映像】欧州訪問出発前に記者団の取材に応じる高市総理出発前に記者団の取材に応じた高市総理は、イギリスのスターマー首相、イタリアのメローニ首相との会談について「中東情勢、ウクライナ情勢、また東アジア情勢などについて意見交換をするとともに、安全保障分野に加えまして、AI・量子・宇宙・半