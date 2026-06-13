何らかの理由で手の自由を失い、口や足を使って絵を描く芸術家たちの作品展が、広島県府中町の「イオンモール広島府中」で開かれている。１２日には、交通事故で首から下が動かなくなった芸術家の田中潤也さん（２７）が口を使って絵を仕上げる実演も行われた。来場者からは、「元気をもらった」「力強さを感じた」といった声が上がっていた。（村上慶太朗）同モールで１４日まで開催中の「絵画展口と足で表現する世界の芸術