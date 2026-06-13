◇交流戦阪神―オリックス（2026年6月13日京セラD大阪）阪神ドラフト1位・立石正広内野手（22）が13日のオリックス戦でスタメンを外れた。5月19日の1軍登録以降では初めてスターティングメンバー外となった。前日の同戦では「7番・三塁」で出場し、4打数無安打に終わり、直近2試合連続でノーヒットだった。