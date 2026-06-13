◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１３日・京セラドーム大阪）オリックスのスタメンが発表された。１２日に今季初昇格を果たした池田が「６番・右翼」で２４年８月１８日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）以来、２年ぶりの先発出場。２３年の阪神との日本シリーズ第１戦（京セラドーム大阪）で１番打者を務めた右打者が、久々の１軍で大暴れとなるか。１２日のカード初戦で左足の違和感を訴え、途中交代した