◆バレーボール▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）予選ラウンド第１週（１３日、中国）日本―中国２大会ぶりの表彰台を目指す世界ランク７位の日本にとって大会３戦目は、９月のアジア選手権（福岡）で２８年ロサンゼルス五輪切符を争う同３１位の中国と激突。日本時間１３日午後５時半開始予定となる。日本協会は試合前に登録メンバーの変更を発表。公式戦で１７年ぶりに金星を挙げた世界ランク１位の王者・ポーランド戦で