フリーアナウンサーで気象予報士としても活躍する根本美緒が１３日、都内で著書「少年野球が私たち親子を育ててくれた〜家族が『ワンチーム』になれた理由〜」（竹書房刊、税込み１９８０円）の発売記念イベントを行った。自身初の著書発売で「自分の本が並んでいるところを見て、感動した」と歓喜。できばえを聞かれ「６０点」と控えめかと思えたが「でも皆さんのサポートあって出させてもらってるので…じゃ、１２０点で」と