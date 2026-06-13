◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神・西勇輝投手が、１４日のオリックス戦（京セラドーム大阪）に先発する。２００８年にドラフト３位で入団後、１０年間プレーした古巣との対戦。「知っている選手も、コーチも、スコアラーさんもいる。やりづらさもあるんですけど、そういったところを逆手に取って」と意気込んだ。１２日の試合前には、オリックス時代から親交のある杉本