東京女子プロレス１３日の横浜大会で、インターナショナル・プリンセス王者の鈴芽（２７）が、上原わかなを迎えてのＶ４戦（７月１８日、東京・後楽園ホール）に自信をみなぎらせた。この日、桐生真弥と組んだ鈴芽は上原、七瀬千花組と対戦。王座戦を控える２人はともに先発すると関節の取り合いからエルボー合戦を展開するなど激しくやりあう。その後も互いに引かない攻防で観客をわかせると、最後は鈴芽が七瀬にリングアベル