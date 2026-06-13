◆ファーム・リーグ巨人―ハヤテ（１３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍が中盤に反撃を開始。試合を振り出しに戻した。０―４で迎えた５回。２死満塁から、９番の育成・中田歩夢内野手（２１）が逆方向へ右越え２点適時二塁打。続く１番の増田陸内野手（２５）が二、三塁の好機で三遊間への適時内野安打を放ち、相手失策も絡んで同点に追いついた。４回までハヤテの先発右腕・高取に対し、一人の走者も出せなか