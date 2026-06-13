【ガチ予想】宝塚記念 https://youtube.com/live/dmGhRyt2X_Q ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』 上半期の総決算・春のグランプリ『第67回宝塚記念（GI）』をガチ予想！ ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！ ＜出演者＞キャプテン渡辺冨田有