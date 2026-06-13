◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第5日準決勝東北福祉大2―5慶大（2026年6月13日神宮）連覇を狙った東北福祉大は、慶大・渡辺和に15三振を奪われ力尽きた。7回まで2四死球のノーヒット。15三振と沈黙した。しかし山路哲生監督は「後半チャンスが来ると思っていた」とあわてることはなかった。8回、代打藤原天斗（3年＝八戸学院光星）が右前にチーム初安打。そこから四球を選んで渡辺和をマウンドから降ろすと、盗