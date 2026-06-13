◇プロ野球セ・パ交流戦ソフトバンク-ヤクルト（13日、みずほPayPayドーム）ヤクルトの塩見泰隆選手が2回で交代となりました。塩見選手はこの日の試合4番・ライトでスタメン出場、初回にソフトバンク栗原陵矢選手のライトフライを捕球すると直後の2回、先頭で打席に立つと、相手先発・前田悠伍投手のストレートをライトスタンドへホームランとし、先制点を奪いました。しかし攻撃が終わると塩見選手は守備にはつかず、交代となり