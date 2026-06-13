元SKE48でタレントの須田亜香里が、13日までに自身のXを更新。高校の卒業式での写真を公開した。【写真】面影ある…高校卒業式での須田亜香里須田は、番組の告知を兼ねて「母校の金城学院のことで取材していただきました。高校の卒業式の写真発掘しました。でも髪が襟の白線から出てるのに結んでないのは校則違反ですごめんなさい」と写真とともに投稿。ファンからは「めっちゃかわいい」「金城学院だったんだ、知らんかった