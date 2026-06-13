岐阜競輪の「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪（G3）」は13日、3日目を開催中。2日目1Rで499勝目をマークした伊藤信（42＝大阪）が、3日目8Rで単騎捲りを決め通算500勝を達成。今年3月1日の久留米で達成した佐藤慎太郎（福島・78期）以来、男子では67人目。「同期4人（92期＝山口貴弘、鈴木裕、山崎将幸）だったし、ここで決めろということかなと思った。真後ろにいた太田竜馬君を見ながら引きつけて、自分の