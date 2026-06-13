“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、13日までに自身のインスタグラムを更新。衣服がはだけ、胸元をチラリとのぞかせるショットを公開した。【写真】これはすごい！衣服がはだけ…胸元チラリな三田悠貴三田は「今月は掲載が2週続けてあります。雑誌のお迎えとアンケートの準備はいいですか」と写真を添えて投稿。ファンからは「かわいすぎる！」「めっちゃ美人」「最高です！」などといった感想が相次いで寄せられている