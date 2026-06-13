◇交流戦ヤクルト―ソフトバンク（2026年6月13日みずほペイペイD）ヤクルト・塩見泰隆外野手（33）が13日のソフトバンク戦に「4番・右翼」で出場し、2回の第1打席で先制の2号ソロを放ったが、直後の守備から交代した。何らかのアクシデントがあったとみられる。塩見は度重なる左膝の故障に悩まされ、5月30日の楽天戦で2年ぶりに1軍の舞台に復帰したばかり。この一戦が復帰11試合目だった。