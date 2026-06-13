「オリックス−阪神」（１３日、京セラドーム）阪神がスタメンを大幅に変更した。デビューから１９試合連続でスタメンのドラフト１位・立石（創価大）がベンチスタート。木浪が三塁では今季初先発となる。さらに、中堅は１２日に再昇格したばかりの福島が５月２９日のロッテ戦（ゾゾ）以来、１１試合ぶりに先発出場。ＤＨは嶋村でプロ２度目のスタメン出場となる。先発は高橋。９試合に先発し、７勝０敗、防御率０・９０と