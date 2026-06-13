お笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹（48）と那須晃行（45）が12日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。中西が息子と買い物に行ったアイドルに驚いた。MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔から「明日アンパンマンミュージアム」と中西家の予定を聞かれ、中西は「なんで知ってるんですか」と驚いた。中西は「なんで…？」と聞くと、藤ケ谷は「教えていただいて」と答えた。藤ケ谷は「一緒に博品館にお買い物に…めちゃくちゃかわいくて。