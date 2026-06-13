俳優で演出家、映画監督などマルチに活動する丈（60）が13日までに、インスタグラムを更新。9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんを悼んだ。「最初は2時間ドラマでお会いした記憶がございます。その後、明治座で、梅沢富美男兄貴の公演で共演し、親しくさせて頂きました。テレビのイメージ通りの、そのままの方です」とすると、「僕の脚本・監督作品『いちばん逢いたいひと』という映画にもお