ファッション雑誌『anan(アンアン)』の公式X(@anan_mag)が12日、日本代表のFW上田綺世(フェイエノールト)とFW中村敬斗(スタッド・ランス)のスーツ姿を公開した。同誌は「発売中の #anan 2499号にFIFA World Cup 2026 #サッカー日本代表 の #上田綺世 選手と #中村敬斗 選手が登場。W杯に懸ける熱い想いを語っていただきました」と告知。「いよいよ6月15日に初戦を迎える日本代表。二人&日本代表の活躍に期待しましょう!」