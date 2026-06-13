開催：2026.6.13 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 4 - 3 [レイズ] MLBの試合が13日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとレイズが対戦した。 エンゼルスの先発投手はサミュエル・アルデゲリ、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。 1回裏、5番 トレイ・マンシーニ 初球を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 2