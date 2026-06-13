開催：2026.6.13 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 7 - 5 [ブレーブス] MLBの試合が13日に行われ、シティ・フィールドでメッツとブレーブスが対戦した。 メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダーで試合は開始した。 1回裏、2番 ボー・ビシェット 4球目を打って左中間スタンドへのホーム