開催：2026.6.13 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 1 - 5 [カブス] MLBの試合が13日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとカブスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はランデン・ループ、対するカブスの先発投手はハビエル・アサドで試合は開始した。 4回表、5番 鈴木誠也 8球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 SF 0-1 CHC、6番