開催：2026.6.13 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 2 - 10 [マリナーズ] MLBの試合が13日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとマリナーズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はザック・リテル、対するマリナーズの先発投手はブライス・ミラーで試合は開始した。 2回表、6番 ドミニク・カンゾーン 5球目を打ってセンターへのタイムリース