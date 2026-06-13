開催：2026.6.13 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 9 - 8 [カージナルス] MLBの試合が13日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとカージナルスが対戦した。 ツインズの先発投手はジョー・ライアン、対するカージナルスの先発投手はカイル・レーヒーで試合は開始した。 1回表、3番 アレク・バールソン 4球目を打って右中間スタンド