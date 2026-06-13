【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Kis-My-Ft2が6月20日にデジタルシングル「King King」をリリースする。 ■メンバーの二階堂高嗣が監修 メンバーの二階堂高嗣が監修した「King King」は、野心や自信を剥き出しにしながら自分の限界を超えて頂点を掴みにいく姿を描いた“自分の限界を超えて頂点へ挑み続けるアンセム”。 プレッシャーや周囲からの視線すら力に変えながら、自分の信じる道