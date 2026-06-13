【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月13日に行われる国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の全編無料生中継が、ABEMAにてスタート。オープニング企画には、CUTIE STREETとCANDY TUNEが登場した。 ■ABEMAではアワードをより深く楽しめる独自企画も多数展開 『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞