◇プロ野球セ･パ交流戦西武ー巨人（6月13日、ベルーナドーム）巨人の先発はウィットリー投手。初めてベルーナドームに足を踏み入れると、しばらくグラウンドを見回している姿がありました。また、練習後にはスマホを手に球場の撮影も。「ジャングルの真ん中にある球場みたい」と半屋外球場で投げるのを楽しみにしているようでした。「7月とか8月、9月なら暑くて、大変だと思いますが、きょうは気候がよくて、いい感じだなと思い