超特急の草川拓弥（31）が13日、都内で映画「祝山」（監督武田真悟）の公開を記念した舞台あいさつに出席した。映画は、作家の加門七海氏（64）が自身の体験をもとに執筆した同名小説が原作。人が足を踏み入れてはならない場所にまつわる禁忌の記憶と、そこに触れた者の逃れがたい運命を描く。草川はオカルト好きの小野寺淳役。撮影現場では、演じた小野寺のように、「もしかしたら心霊写真が撮れるかもと思って、パシャパシ