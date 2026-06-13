「日本ハム−中日」（１３日、エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督が特注のサッカー日本代表ユニホームを着て練習を見守った。見慣れないウェアで練習に登場した新庄監督。サッカー日本代表のアウェーユニホームで、胸元には背番号「１」が。さらに背中側は「ＳＨＩＮＪＨＯ」のネームが刻まれ、特注で製作したものとみられる。サッカー日本代表のＷ杯初戦を翌日に控えた中、激励の意味を込めての着用なのかもしれ