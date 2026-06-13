ＢＳテレ東では4月より、毎週金曜深夜24時からの放送枠を『まぜこぜFriday』（略して”まぜフラ”）と題し、第1弾「春巻きストのたしなみ～ヘッドフォンで頂く極上の１本～」、第2弾「岩井炒飯道～勇気と悠毅の中華旅～」、第3弾「怪異研のヤバすぎる夜～体験者が語る戦慄の最恐告白～」と、テレビとYouTubeを掛け合わせた多種多様なジャンルの番組を放送してきました。“見ている人がワクワ