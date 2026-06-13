北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、1次リーグB組で地元・米国がパラグアイに4-1で快勝した。米メディアは米国代表選手がこの試合で記録した驚異のスタッツを紹介。現地のファンも「意味が解らんレベル」「異次元すぎる」と絶賛している。大観衆に後押しされた開催国の米国代表は、攻守にパラグアイを圧倒。開始7分に相手のオウンゴールで先制すると、FWバログンの2得点などで大勝した。