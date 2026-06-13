◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１３日・みずほＰａｙＰａｙ）ヤクルト・塩見泰隆外野手にアクシデントが起こった。０―０の２回先頭。１１日のオリックス戦（京セラＤ）以来となる２号ソロを放ったが、ベースを一周し終えた後、ベンチに戻った際には顔が引きつっていた。直後の２回の守備から負傷交代した。