芝1200メートル中央競馬が13日に行われ、阪神5R・2歳新馬（芝1200メートル）は2番人気ロンドンガーズ（牡、前川）が制した。ロケットスタートを決めて好タイムで逃げ切り。鮮やかな勝ちっぷりにファンの視線が集中した。ゲートが開いた直後、早くもライバルたちの前に出たロンドンガーズ。鮮やかに逃げ切り、1番人気メアグローリアに3馬身差をつけた。勝ちタイム1分8秒2もタイレコードと超優秀で、X上の競馬ファンからも賛辞が