函館１１Ｒ・函館スプリントステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝クラスペディア休養明けだった４月の春雷ステークスで久々の勝利を挙げたミスターメロディ産駒。道中は２番手から運び、勝負どころの手応えは抜群。４角先頭から最後までしっかり脚を使い切って２着モズナナスターの追い上げを首差振り切った。１２戦中１１戦でコンビを組む小崎綾也騎手は「ポジションを取ってからもタメが利き、余裕をもって直線を迎えました」と