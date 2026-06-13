コメッツ球団公式Xが公開米大リーグ、ドジャース傘下3Aのオクラホマシティ・コメッツでプレーするキム・ヘソン内野手の献身的な姿勢が現地で話題を呼んでいる。コメッツ公式Xは、投手がストライクを投げるたびに守備位置から熱心に拍手を送るキム・ヘソンの姿を動画で公開。「これより支援的なチームメートがいたら教えて……待ってるよ」とつづると、動画の中では「誰もがチームにキム・ヘソンを必要としている」と記して褒め