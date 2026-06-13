６月１３日の阪神６Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１３頭立て）は、単勝４番人気のクロリス（牝、栗東・高橋一哉厩舎、父ヘニーヒューズ）が勝利した。勝ち時計は１分２６秒９（良）。五分のスタートを切り、促して先手を主張。向こう正面でジワっとハナに立ち、主導権を握った。直線を向いても脚勢は衰えることなく、メンバー２位の上がり３ハロン３８秒６でまとめて２着馬を寄せ付けず。悠々と押し切って１馬身差を